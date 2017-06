“Deppat geschaut”: 17-Jähriger bedroht Jugendliche in Wien-Leopoldstadt mit Messer

Gegen 21.30 Uhr hat ein 17-Jähriger Jugendliche in der Venediger Au in der Leopoldstadt mit einem Messer bedroht, weil diese angeblich “deppert geschaut” hätten. Diese nahmen die Beine in die Hand und trafen auf eine Polizeistreife, die den jungen Afghanen festnahmen. Ein Raubmotiv war nicht zu erkennen, der 17-Jährige wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt.

Der 19-jährige Räuber der Halskette konnte sich nicht allzu lange über seine Beute freuen, da er im Zuge der Alarmfahndung geschnappt wurde. Er hatte die Goldkette noch bei sich, ebenso eine fremde Kreditkarte. Nun wird geprüft, ob der Verdächtige für weitere Straftaten verantwortlich ist.

(APA/Red)