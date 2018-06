Demonstration vor Wiener Kursalon löste Angriff auf Polizei aus

Es fand am 18.06.2018 um 18:25 Uhr eine angekündigte Demonstration zum Thema „Protest gegen die Unzumutbarkeit der Politik” statt. Diese wurde im Bereich der Johannesgasse (1.Bezirk, zwischen Kursalon und U4-Station Stadtpark) durchgeführt. Die Zahl der Teilnehmer steig jedoch innerhalb kurzer Zeit auf ca. 400 Personen, die sich in Richtung Ringstraße bewegt hatten. Der Versammlungsleiter erklärte die Veranstaltung daraufhin für beendet.

Polizistin bei Ausschreitungen vor Wiener Kursalon verletzt

Zur Beendigung der Veranstaltung, kam die Polizei als Unterstützung, doch Demonstranten versuchten daraufhin in den nahegelegenen Kursalon einzudringen. Die Polizei versuchte das Gelände abzusperren, doch rund 300 Personen versammelten sich vor dem Kursalon. Der Polizeieinsatz löste Chaos und Geschrei aus. Die Demonstranten bewarfen die Polizisten mit Pyrotechnik. Dabei wurde eine Polizistien durch einen Böller am Bein verletzt. Der Täter verschwand in der Menge und derzeit noch unbekannt.

(Red.)