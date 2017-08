Defekte Straßenbahn der Linie 49 in Wien-Penzing: Leserreporter beobachtete Einsatz

Am 28. August 2017 kam es auf der Straßenbahnlinie 49 zu einem Einsatz im Bereich der Linzer Straße/Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing, da ein Fahrzeug defekt war. Leserreporter Thomas G. war vor Ort und sendete Fotos des Einsatzes an VIENNA.at.

Johanna Griesmayr, Pressesprecherin der Wiener Linien, teilte auf Nachfrage von VIENNA.at mit, dass der Einsatz rund 45 Minuten dauerte. Da der defekte Zug von der Strecke entfernt werden musste, kam es zwischen 18.30 und 19.15 Uhr sowohl auf der Linie 49 als auch auf der Linie 52 zu Unterbrechungen. Die Fahrgäste wurden gebeten, im Störungszeitraum auf die S-Bahn bzw. U-Bahnlinie U4 auszuweichen.

