Deckengemälde des Burgtheaters auf Google Arts & Culture

Die Deckengemälde von Gustav und Ernst Klimt sowie Franz Matsch über der Burgtheater-Feststiege ziehen bei Google Arts & Culture ein. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, sind die 1886/87 entstandenen Fresken nun online als hochaufgelöste Bilder im Detail zu betrachten. “Immerhin besitzen wir, wenn auch in 16 Meter Höhe, das einzige Selbstbildnis von Gustav Klimt”, so Burg-Direktorin Karin Bergmann.

Zusätzlich wurden auch Schauspieler-Porträts in die Sammlung aufgenommen, etwa von Birgit Minichmayr, Nicholas Ofczarek und Maria Happel. Erkunden lässt sich die Burg nun auch rund um die Uhr im Rahmen einer Street View-Führung.

(APA, Red.)