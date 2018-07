Dealer verkaufte Drogen an Polizisten und flüchtete auf Gleise der U6

Ein 18-Jähriger veraufte am Freitagnachmittag in der Blindengasse in Wien-Josefstadt falsches Suchtgift an zivilie Polizisten, bevor er auf die Gleise der U6 flüchtete.

Nach einer Flucht über die Geleise der U6 wurde der 18-jährige Verdächtige festgenommen und wegen Betrugs angezeigt, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös.