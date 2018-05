Dealendes Pärchen in Wien samt Drogenlieferanten festgenommen

Die Drogen bezog das Pärchen laut Polizei von einem Nigerianer. Nach mehrwöchigen Ermittlungen des Landeskriminalamts wurden am Donnerstag alle drei Verdächtigen festgenommen.

Festnahme bei Drogenübergabe in Wien-Simmering

Ein 39-Jähriger stand bereits unter Beobachtung, als er am Donnerstag mit seinem Auto zum Suchtgift-Einkauf fuhr. Sein 36-jähriger Lieferant stieg in der Geiereckstraße in Simmering ins Fahrzeug. Die Ermittler griffen zu und führten in den Wohnungen beider Männer Durchsuchungen durch. Dabei stellten sie rund 17 Gramm Kokain und mehrere Gramm Cannabisharz und Marihuana sicher. Außerdem wurde die ein Jahr jüngere Lebensgefährtin des Wieners angetroffen und ebenfalls festgenommen.

(APA/Red)