“Date with Art”: Albertina und The Gap laden zum Speeddating

Beim Speeddating in den Ausstellungshallen von “Maria Lassnig -Zwiegespräche” lernen sich KunstliebhaberInnen bei Gesprächen über Zeichnungen und Aquarelle kennen.

Statt Tinder: Speeddating vor Bildern in der Albertina

Statt wie bei Tinder über das Smartphone zu wischen, steigen die kunstaffinen Singles hier nach einer Impulsführung mit Fragen zum Werk locker ins Gespräch mit dem jeweiligen Gegenüber ein. Ganz den Regeln des Speeddatings folgend, bleiben pro Kunstwerk allerdings nur drei Minuten Zeit.

Maria Lassnig-Schau in der Albertina

Maria Lassnig zählt zu den wichtigsten Kunstschaffenden des 20. Jahrhunderts und war eine der Ersten, die sich mit ihrer Selbstempfindung und dem Sichtbarmachen der eigenen Körperwahrnehmung auseinandersetzte. Thematisch lädt die Ausstellung daher zu Gesprächen rund um Body-Awareness, den eigenen Körper, Selbstinszenierung und das Verhältnis von Mann und Frau ein.

Date with Art | Freitag, 19. Mai, 18.30 Uhr (Einlass: 18.15 Uhr), Eintritt EUR 12 (vor Ort bar zu bezahlen) Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt, Anmeldung per E-Mail an datewithart@thegap.at erforderlich