Das Wetter zum Ferienstart: Gewitter in Wien und Hitzewelle am Mittelmeer

Am Freitag starten rund 450.000 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in die Sommerferien. Dabei verläuft der Start in die Ferien schwülwarm und gewittrig. Laut den Wetterexperten von UBIMET sorgt ein Höhentief gerade im Osten von Österreich für einige kräftige Schauer und Gewitter. Am Wochenende kommt der Sommer dann allerdings allmählich wieder in die Gänge, von Westen nähert sich ein Hoch mit stabilem Sommerwetter.

Am Zeugnistag in Wien gibt es kräftige Gewitter

Am Freitag halten sich von der Früh weg dichte Wolken und stellenweise fällt bereits etwas Regen. Am Vormittag kommt dann für ein paar Stunden die Sonne zum Vorschein, in der schwülwarmen Luft entstehen aber rasch wieder Schauer und Gewitter. „Die Gewitter können gerade in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland mit Starkregen und Hagel auch heftig ausfallen“, prognostiziert UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Zumindest mit den Temperaturen geht es im Vergleich zu den Vortagen deutlich bergauf, je nach Sonnenschein werden 23 bis 28 Grad erreicht.

Sommercomeback ab dem Wochenende

Am Wochenende verlagert sich ein Hoch von Westeuropa allmählich zum Alpenraum. Somit stellt sich in Österreich freundliches Sommerwetter ein, selbst über dem Bergland ist die Gewittergefahr nur mehr gering. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 33 Grad, dabei liegen die Hitzepole im Westen von Österreich. „In der ersten Ferienwoche können sich die Schüler für ein paar Tage auf klassisches Badewetter freuen, dann sind auch in Ostösterreich verbreitet Spitzenwerte über der 30-Grad Marke zu erwarten“, sagt der Wetterexperte. Allerdings nimmt die Gewittergefahr von Tag zu Tag wieder zu.

Hitzewelle am Mittelmeer

Wer in der ersten Ferienwoche einen Urlaub am Mittelmeer geplant hat, muss sich auf eine schweißtreibende Hitzewelle einstellen. Von Südspanien über Mallorca und Italien bis an die Obere Adria wird es nächste Woche mit Höchstwerten über 35 Grad extrem heiß.

(Red.)