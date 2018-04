Das Sunsplash Festival 2018 in der Arena Wien

Am 10. Juli präsentiert das Vienna Sunsplash Festival in der Open Air Arena Wien niemand geringeren als Ziggy Marley als Headliner. Er trägt seinen Spitznamen dank seines Vaters Bob Marley, durch den Ziggy die Musik und die Liebe zum Reggae bereits in die Wiege gelegt wurde. Erst letztes Jahr hat er sein neuestes Solo-Album “Ziggy Marley” veröffentlicht. Weitere Spitzen-Acts sind die Roots-Reggae Band SOJA und die österreichische Band mit Jamaika-Bezug Tschebberwooky. Auch die auftretenden Künstler Akua Naru und Deliman werden dem Publikum des Sunsplash Festivals ordentlich einheizen.