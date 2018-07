Das sind die beliebtesten Eissorten der Österreicher

Was schlecken Sie am liebsten?

Was schlecken Sie am liebsten? ©APA/HANS PUNZ

Was schlecken Sie am liebsten? ©APA/HANS PUNZ

Vanille, Stracciatella oder doch Schoko? Welche sind die beliebtesten Eissorten der Österreicher und wo gibt es das beste Eis in Wien?

Beim Stichwort “Eis” kommen den meisten schlagartig drei Wörter in den Sinn: Vanille, Schokolade und Erdbeere. Sie gelten als die Klassiker unter den Eissorten und standen lange Zeit ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Nun scheint aber ein wenig Bewegung in die Eisgewohnheiten der Österreicher gekommen zu sein.

Wo gibt es das beste Eis in Wien? Geschmäcker sind bei Geschmacksrichtungen bekanntlich verschieden, doch fast jeder von uns hat eine Lieblingseisdiele, in dem das Eis doch noch am besten schmeckt. Stimmen Sie ab, wo in Wien das beste Eis zu finden ist.

Haselnusseis bei Frauen beliebt “Lange Zeit rangierte das allseits beliebte „Vanille-Schoko-Erdbeer”-Trio ganz oben in der Hitliste der beliebtesten Eissorten. Platz 1 belegt mittlerweile Stracciatella mit 35%, gefolgt von Vanille (34%) und Haselnuss (33%)“, fasst Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.com die Top 3 zusammen. Dahinter reihen sich Pistazie, Erdbeere und Schokolade ein. Dass sich die drei Klassiker alles in allem immer noch so weit vorne halten, haben sie vor allem den Männern zu verdanken. Unter den weiblichen Naschkatzen setzt der Genussfaktor hingegen so richtig bei Haselnuss-Eis ein.

Sind auch Sie der klassische Stracciatella-Schlecker oder bevorzugen sie andere Sorten? ©marketagent.com

Männer nehmen mehr Kugeln als Frauen Wenngleich die Nähe zum Süßen bei den Frauen klischeemäßig stärker ausgeprägt ist, siegt hinsichtlich der Anzahl der Kugeln dann aber doch die Disziplin. Der Großteil unter ihnen begnügt sich mit zwei Eiskugeln (60%), lediglich ein Viertel würde drei oder mehr Kugeln bestellen. Anders verhält sich dies erwartungsgemäß beim starken Geschlecht. Für 45% der Männer gehören mindestens drei Kugeln ins Stanitzel.