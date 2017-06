Das sind die 10 spektakulärsten und ungewöhnlichsten Airbnbs weltweit

Wir haben die ungewöhnlichsten und kreativsten Angebote in einer feinen Übersicht zusammengestellt, die jeweiligen Links zu den Beherbergungen sind natürlich ebenfalls dabei.

Ein Baumhaus in Nicaragua

Nicht ein Baumhaus, sondern DAS Baumhaus wird den Besuchern von Nicaragua geboten: Ein fantastischer Blick Richtung Pazifik wird hier gleich auf zwei Ebenen ermöglicht, auch der Besuch gleich dreier grandioser Strände (Playa Maderas, Playa Playones, Playa Majagual) lädt hier zum verweilen ein – wenn man nicht gleich den eigenen Pool nutzen möchte.

Eine Kirche in Irland

Wenn schon bei einem Aufenthalt in Irland schlafen, dann gleich richtig – in einer 200 Jahren alten, komplett restaurierten Kirche nahe Galway. Gotische Fenster, ein massiver Glockenturm, ein modern gestaltetes Wohnquartier und Gastfreundlichkeit seitens der Anbieter steht hier am Programm.

Ein Yellow Cab in New York City

Schon mal bei einem New York-Besuch eine Behausung gefunden, die in zehnminütiger Distanz zum Times Square liegt? Vermutlich ja, vermutlich aber auch unerschwinglich für Normalsterbliche. Hier kommt der ultimative Geheimtipp für NYC-Fans, der zudem für jede Geldbörse erschwinglich sein sollte: Ein umgestaltetes Yellow Cab mit Blick auf die Skyline. Weniger ist mehr, ungewöhnlich ist spannender.

Ein Bauern-Chalet in Tirol

Warum immer in die Ferne schweifen, wenn Großartiges auch hierzulande quasi ums Eck liegt? So etwa dieses in Tirol gelegene “Retro-Chalet” in der Nähe des Achensees, das zwar keinen Fernseher und kein W-Lan zu bieten hat, dafür jedoch einen Weinkeller, Kachelofen und eine kitsch-befreite Bauernstube. Stilvoller kann man wohl kaum abschalten.

Ein Uhrturm in London

Urlaub in einem Londoner Hotel kann jeder. Wer aber ist schon in der Lage zu behaupten, von einem ausgestalteten Glockenturm aus (mit Blick auf King’s Cross übrigens) eine der beliebtesten Metropolen der Welt zu erleben? Die Unterkunft muss man auf jeden Fall gesehen haben, auch wenn freie Termine logischerweise eher rar sind.

Ein Hund in Idaho

Urlaub im Beagle? Richtig gelesen: Das Dog Bark Park Inn Bed & Breakfast macht es möglich. In ländlicher Umgebung wurde ein überdimensionales Pendant zum Trojanisches Pferd gebaut, in dem man zwar nicht in die Schlacht ziehen kann, es sich aber richtig gemütlich machen kann. Wer dann noch mit einem Citroën 2CV anreist hat gewonnen.

Eine Insel in Belize

Auf einer Insel urlauben ist gerade in Zeiten extremer Hitze ein Ziel vieler Touristen. Gleich eine ganze Insel bzw. ein Atoll anzumieten stellt dann aber wohl alles andere in den Schatten: Vom Frühstückstisch direkt ins Wasser köpfeln bietet nicht jeden Unterkunft.

Eine Windmühle in Utrecht

Holland: Tulpen, Grachten, Wohnwägen und natürlich Windmühlen – alle gängigen Klischees sind damit vermutlich belegt. Wer ländlichen Urlaub mit besonderem Flair bevorzugt, wird mit der schmucken Unterkunft in Abcoude, Utrecht sicher vollends zufriedengestellt werden.

Eine Jurte in Frankreich

360-Grad-Rundumblick auf die nördlichen Französischen Alpen gefällig? Einfach komplett abschalten und eins werden mit der Natur ist in dieser Jurte gerade bei dieser Lage sicherlich absolut kein Problem.

Ein Schloss in Irland

Wohl nicht ohne Grund wirbt die Betitelung des Airbnb-Eintrags mit “Live like a King in my Castle”: Wenn man schon Herr über ein Schloss aus dem 15. Jahrhundert ist, dann kann man es natürlich auch gleich entsprechend aufmöbeln und Gästen freigeben. Da kommen wohl nicht nur “Game of Thrones”-Fans auf ihre Kosten.

