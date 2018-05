Das letzte “Heimspiel” der Wiener Austria gegen Salzburg findet in Wr. Neustadt statt

Die Wiener Austria wird das Heimspiel gegen Meister Red Bull Salzburg in der 36. und damit letzten Saisonrunde der Fußball-Bundesliga definitiv in Wiener Neustadt bestreiten. Dies gab die Liga am Mittwoch via Aussendung bekannt. Der Senat 5 der Liga habe das Stadion Wiener Neustadt als Austragungsort für die Partie am 27. Mai (17.30 Uhr) genehmigt.

Da das Ernst-Happel-Stadion aufgrund des Frauenlaufs im Prater nicht verfügbar ist, musste die Austria für ihr Heimspiel ausweichen. (APA/Red)