Das Horoskop der Pflanzen verrät: Welche Pflanze gehört zu dir?

Die Tierkreiszeichen und das Chinesische Horoskop sind durchaus bekannt. Auch welcher Baum und welches Holz der eigenen Persönlichkeit entspricht, wissen bereits viele Menschen.

Das Pflanzenhoroskop richtet sich ebenfalls nach dem jeweiligen Geburtsdatum einer Person. So kann man gleich zu Beginn des Buches einfach herausfinden, welche Pflanze zu wem gehört und was sie über einen Menschen aussagt.

Das Horoskop der Pflanzen erklärt, was Blumen bedeuten

Die Autorin Gabriele Hasmann fasst dabei auf über 100 Seiten mythologische und historische Fakten sowie botanisches Wissen über 23 vorgestellte Pflanzen zusammen. Woher leitet sich der Name ab, welche Bedeutung kommt der Pflanze zu und wie kann sie verwendet werden?

In der anschließenden Charakterdeutung werden Persönlichkeit und Eigenschaften der menschlichen Vertreter der jeweiligen Pflanze beschrieben und auch prominente Repräsentanten genannt.

Der Löwenzahn: Unkraut vergeht nicht?

Glaubt man dem Pflanzenhoroskop, bin ich selbst ein Löwenzahn. Das erscheint auf den ersten Blick nicht gerade anmutig, da diese Pflanze doch hauptsächlich als Unkraut verschrien wird. Keine “schöne” Blume, wie beispielsweise Gänseblümchen, Lavendel, Veilchen, Rosen oder Schneeglöckchen gehören also zu mir, mein Geburtstag bestimmt ausgerechnet den gelben Korbblütler.

Beim Durchlesen wird mir jedoch erklärt, dass der Löwenzahn als eines der gesündesten Wildkräuter weltweit gilt und woher die ungustiösen Trivialnamen wie “Bettnässer” oder “Kuhscheiß” stammen. Arabische Ärzte haben schon im 11. Jahrhundert von der heilenden Wirkung des Löwenzahns berichtet. Erstaunlicherweise überzeugt mich auch die Charakterbeschreibung, wobei die genannten Eigenschaften der weiblichen Pflanze sogar exakt zutreffen. Ähnlich wie beim “normalen” Horoskop, also bei den Tierkreiszeichen, wird auch hier kurz auf berufliche und private Bereiche eingegangen. Und wer hätte das gedacht: Auch Salvador Dalí, Maria Theresia und Mark Zuckerberg haben Löwenzahn als ihre Pflanze.

Neugierig, wie Löwenzähne laut Beschreibung nun mal sind, habe ich auch gleich die Pflanze meines Partners überprüft: Zu ihm gehört der Krokus. Auch hier findet man wieder Mythologisches, Geschichtliches und Kurioses rund um die Pflanze und wie man sie beispielsweise in der Küche verwenden kann. Bei der Charakterbeschreibung bin ich dann aber doch nicht ganz überzeugt, vor allem der berufliche Bereich trifft kaum auf ihn zu.

Fazit: Nette Abwechslung zum “traditionellen” Horoskop

Im letzten Kapitel “Pflanzenliebe – wer passt zu wem?” wird dem Leser noch die Harmonie der verschiedenen Pflanzen dargelegt. Erfreulicherweise passen Löwenzahn und Krokus sehr gut zusammen und auch bei meinen restlichen Familienmitgliedern passt die Kombination. Anschließend wird noch auf die Traumdeutung Bezug genommen, falls Pflanzen darin vorkommen sollten.

Alles in allem ist das Buch eine nette Abwechslung zu “traditionellen” Horoskopen und man erfährt viel Neues zum Gebrauch der Pflanzen und Kräuter in der Medizin und Küche. Falls man also Lust hat, sein florales Ebenbild kennen zu lernen, ist das Buch eine Empfehlung. Höchstwahrscheinlich wird aber – wie auch beim Horoskop – nicht alles zu hundert Prozent zutreffen.

Buchtipp:

Das Horoskop der Pflanzen

Verlag: Ueberreuter Sachbuch

Autorin: Gabriele Hasmann

ISBN: 978-3-8000-7698-7