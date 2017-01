2016 wurde als Venusjahr bezeichnet – und was können wir für 2017 alles in Liebesdingen erwarten? Verrückt und wild wird es, wie Astrologin Kirsten Hanser verrät. Jupiter steht ihr zufolge heuer in der Waage, ein eroberungsreicher Frühling wartet auf uns – die ganze “Wahrheit” gibt es im Video zum großen Liebes-Jahreshoroskop 2017.

Das Liebes-Jahreshoroskop 2017