Das erwartet Sie bei der Vienna Comic Con 2017

Groß im Kurs sind bei der Vienna Comic Con die Stars aus Film und Fernsehen. Unter den Stargästen sind heuer Jason Isaacs (Harry Potter), Adam Brown (Hobbit), Matt Ryan (Constantine), Ross Mullan (Game of Thrones), John Rhys-Davies (Herr der Ringe), Temuera Morrison (Star Wars), Sebastian Roché (Supernatural), Max Grodenchik und Chase Masterson (Star Trek) und viele mehr. Alle Stars stehen für Autogramme und Fotos mit den Fans zur Verfügung (Kauf eines Tokens vorab ist erforderlich).

Das Lineup der Comic Stars auf der VIECC kann sich sehen lassen. Superstar Scott Snyder, der Mann hinter Batman, American Vampire und Superman Unchained, hat sich angesagt. Auch Adi Granov, bekannt als Zeichner von Iron Man, X-Men, Spider-Man, Captain America und vielen anderen Marvel Helden, Chris Giarrusso, Marco Castiello und Mahmud Asrar sind Gäste der VIECC 2017.

Mulitalent Alodia Gosiengfiao ist ein Megastar der internationalen Cosplay-Szene und Gast der VIECC 2017. Zudem haben sich Liui Aquino, Lux Cosplay, Aigue-Marine, Nana und die amtierende Cosplay-Weltmeisterin Okkido als Gäste der VIECC 2017 angesagt.

Die Influencer Video Con

Mehr als 30 Influencer-Stars aus Österreich und Deutschland zeigt die von diego5 studios organisierte Influencer Video Con. Mit dabei sind unter anderem die Lochis, Chaosflo44, die Comedy-Größe Kim Lianne, Joanna alias Cute Life Hacks, der Gamer Venicraft, DATV, der Musiker Jannik Brunke, Alina Evita, Sam Mashgati, Beatboxerfii und viele mehr.

Österreichs größtes League of Legends Turnier

Gemeinsam mit Riot Games launcht die VIECC heuer Österreichs größtes League of Legends Turnier, die Vienna Challengers Arena (VCA). 291 Teams haben sich im September für die Teilnahme beworben und die besten vier Teams beweisen sich dieses Wochenende live auf der VIECC. Die Halbfinale starten am 18. November um 11 Uhr live von der VIECC in einem Best of 3-Format mit den Angry Gorillas und Team Riverside. Direkt im Anschluss treten BaitOfTheRuinedKing gegen die European Bastards an. Die jeweiligen Gewinner spielen dann ab Sonntag um 11 Uhr in einem Best of 5-Format um den VCA-Titel. Dabei sein können Fan live vor Ort oder auf https://www.twitch.tv/riotgamesde.

Ebenfalls am Start, das Super Smash Bros. Melee für den Nintendo Gamecube. Die VIECC in Zusammenarbeit mit der Wiener Melee Community bietet Fans die Möglichkeit, ihre Skills zu testen. Auf mehr als 30 Setups treten Fans im Rahmen der VIECC gegen die besten Spieler Österreichs und ganz Europa an. Preise im Wert von mehr als 1.500 Euro winken.

Viennality lädt zum Clash Of Heroes – Dem Fighting Game Turnier ein. Gespielt warden die Fighting Games „Injustice 2”, der NetherRealm Studios und in Capcoms „Marvel vs. Capcom: Infinite”. Die Teilnahme ist für VIECC-Besucher kostenlos.

Tickets für die Vienna Comic Con

Eintrittskarten zu den Veranstaltungen der VIECC sind vor Ort bei der VIECC verfügbar. Wochenendtickets kosten 60 Euro (Erwachsene), Tagestickets ab 32 Euro (Erwachsene), 20 Euro für Jugendliche und 13 Euro für Kinder.