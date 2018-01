Das Ergebnis der Landtagswahl in Niederöstereich mit allen Wahlkarten

739 gültige Stimmen kamen dazu – und haben nur zwei Stimmenanteile (ÖVP und Grüne) im Zehntel-Prozent-Bereich geändert. Die Wahlbeteiligung ist geringfügig gestiegen, von 66,47 auf 66,56 Prozent. Die zahlreichen Briefwahlstimmen waren bereits am Sonntag im vorläufigen Endergebnis enthalten.

WIn dem am Mittwoch veröffentlichen Endergebnis der Landtagswahl in Niederösterreich inklusive aller Wahlkarten hat die ÖVP um ein Zehntelprozent weniger – sie liegt jetzt bei 49,63 Prozent -, zugunsten der Grünen, die letztlich mit 6,43 Prozent aussteigen. Nichts geändert hat sich an der Mandatsverteilung: Die ÖVP hat 29, die SPÖ 13, die FPÖ acht und Grüne sowie NEOS je drei Landtagssitze.

Amtlich ist das Endergebnis aber immer noch nicht. Das wird es erst am Donnertstag,wenn die Landeswahlbehörde es nach ihrer Sitzung verlautbart. Dann beginnt die Vier-Wochen-Frist für Anfechtungen der Wahl beim Verfassungsgerichtshof.

(APA/Red)