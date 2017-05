Das 8. Wiener Bierfest Am Hof

Vom 18. bis zum 21. Mai wird in der Innenstadt wieder die österreichische Bierkultur gefeiert. In urbanem Rahmen findet Am Hof das achte Wiener Bierfest statt. Dabei präsentiert sich die heimsiche Braukultur vielfältiger den je und soll den Besuchern zeigen, was sie im neuen Jahr zu bieten hat.

Ein attraktives Rahmenprogramm und kulinarische Köstlichkeiten aus ganz Österreich runden das Programm von Donnerstag bis Sonntag ab.

Das Programm beim 8. Wiener Bierfest

Eine Vielzahl an Brauerein sind vor Ort und stellen ihre bierigen Kreationen vor. Das Programm im Detail sieht folgendermaßen aus:

Donnerstag, 18. Mai 2017, 11:00 bis 22:00 Uhr

11:30 Uhr: Frühschoppen – Bräumusi aus Frankenmarkt

16:30 Uhr: Eröffnung durch Brauereiverbandsobmann Siegfried Menz

17:00 Uhr: Bierfassanstich Ottakringer Brauerei

18:00 Uhr: Musik – Wiener Wahnsinn

Freitag, 19. Mai 2017, 11:00 bis 22:00 Uhr

11:30 Uhr: Bieriger Frühschoppen – Flotte Musi

15:00 Uhr: Schaukochen mit bierigen Rezepten

17:00 Uhr: Bierfassanstich Villacher Brauerei

18:00 Uhr: Musik – just good friends

Samstag, 20. Mai 2017, 11:00 bis 22:00 Uhr

11:30 Uhr: Bieriger Frühschoppen – Musi Banda Gramüposcha

15:00 Uhr: Schaukochen mit bierigen Rezepten

17:00 Uhr: Bierfassanstich Grieskirchner Bier

18:00 Uhr: Musik – Radio Wien Band

Sonntag, 21. Mai 2017, 11:00 bis 20:00 Uhr

11:30 Uhr: Frühschoppen – Gösser Musikverein

12:00 Uhr: Bierfassanstich – Gösser Bier

15:00 Uhr: Musik – voixBRASS

