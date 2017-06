Darts: Wiener Mensur Suljovic ins Achtelfinale der Austrian Open eingezogen

Der 45-jährige Wiener mit Spitznamen “The Gentle” setzte sich in der ersten Hauptrunde im Schwechater Multiversum gegen den Belgier Ronny Huybrechts mit 6:1 durch. Ebenfalls souverän startete der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen.Der Austrian-Open-Sieger von 2013 besiegte den Österreicher Christian Kallinger ebenso deutlich mit 6:1. Überraschend das Out kam hingegen für den Schotten Peter Wright, der gegen den Finnen Kim Viljanen hauchdünn mit 5:6 den Kürzeren zog. Die entscheidenden Runden gehen allesamt am Sonntag über die Bühne.

(APA/Red)