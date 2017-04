“Dancing Stars”: Tango-Bauchfleck von Volker Piesczek und Alexandra Scheriau

Volker Piesczek und Alexandra Scheriau müssen den Tanzreigen verlassen. Im Schnitt sahen 718.000 Tanzbegeisterte die “Dancing Stars”-Sendung in ORF eins, was einem Marktanteil von 27 Prozent entsprach. Bei der “Entscheidung” waren im Schnitt sogar 721.000 Zuschauer mit von der Partie – was einen Marktanteil von 29 Prozent bedeutete.

Volker Piesczek über Dancing Stars: “Für mich war es therapeutisch”

Trotz seines Ausscheidens nahm der Ehemann von Grünen-Chefin Eva Glawischnig, der kurzfristig als Ersatz für den verletzten Schauspieler Martin Leutgeb in die aktuelle Staffel gekommen war, seine Tanzerfahrung positiv: “Für mich war es therapeutisch, ich habe sogar Sachen aus meiner Kindheit aufgearbeitet.”

Folgende sieben Paare sind bei den Dancing Stars damit noch dabei: Martin Ferdiny & Maria Santner, Ana Milva Gomes & Thomas Kraml, Riem Higazi & Dimitar Stefanin, Niki Hosp & Willi Gabalier, Otto Retzer & Roswitha Wieland, Walter Schachner & Lenka Pohoralek und Monica Weinzettl & Florian Gschaider.

Neues Buch zu den “Dancing Stars”

Tiefe Einblicke hinter die Kulissen des erfolgreichen ORF-Formats bietet ab sofort auch ein neues Buch: Michael Maly zeigt die “Dancing Stars Backstage: Wenn die Kamera nicht mehr läuft” (Kremayr & Scheriau). Auf 192 Seiten hat der Autor zusammengefasst, wie das Casting für die Tanzshow abläuft, wie die Paare zusammengestellt werden und wie viele Beteiligte eigentlich vonnöten sind, um flotte Schritte und ebensolche Musik jeden Freitag ins Fernsehen zu bringen. Maly ist seit vielen Jahren Teil des Sendungsteams und kennt daher die Gegebenheiten aus erster Hand. Zu guter Letzt sorgt ein “Dancing Stars Lexikon” für den besten Überblick.

(apa/red)