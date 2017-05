“Dancing Stars”-Halbfinale: Aus für Niki Hosp und Willi Gabalier

Unter großem Publikumsinteresse ging am Freitagabend die neunte Live-Show der elften Staffel der “Dancing Stars” über die Bühne. Bis zu 739.000 Zuseher verfolgten das Tanzgeschehen über die heimischen Bildschirme – und erlebten mit, wie Ex-Skifahrerin Niki Hosp und ihr Tanzpartner Willi Gabalier die Show verlassen mussten. Das Duo verbuchte die niedrigsten Punkte beim kombinierten Jury- und Publikumsvoting. Im Schnitt verfolgten 601.000 Zuschauer die Tänze der neunte Folge, bei der Entscheidung waren es durchschnittlich 652.000, so der ORF am Samstag.

Niki Hosp und Willi Gabalier über ihr Aus

Für Niki Hosp war es “eine gute Zeit” und sie meint nach ihrem Aus im Halbfinale: “Ich habe so viel gelernt, habe tolle Leute kennengelernt und mich weiterentwickelt.” Für Tanzpartner Willi Gabalier sei der Gewinn ohnehin nicht die Siegertrophäe, sondern Partnerin Niki: “Diese Momente bleiben fürs Leben.” Und schmiedet zum Abschluss noch tänzerische Pläne: “Unseren Discofox werden wir sicher noch des Öfteren zum Besten geben!”

Gomes, Higazi, Ferdiny im “Dancing Stars”-Finale

Für die verbliebenen Paare geht es nun in die letzte Phase, geht es kommende Woche doch bereits darum, wer auf Vorjahressiegerin Verena Scheitz folgt. Folgende Paare sind im großen Finale, am Freitag, dem 2. Juni, live um 20.15 Uhr in ORF eins mit dabei: Martin Ferdiny & Maria Santner, Ana Milva Gomes & Thomas Kraml sowie Riem Higazi & Dimitar Stefanin. Außerdem im “Dancing Stars”-Finale zu sehen: Superstar Helene Fischer, die ihren neuen Titel “Viva la Vida” aus ihrem aktuellen Album im Showprogramm performen wird.

