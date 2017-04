Dancing Stars 2017: So lief der erste Auftritt der Promi-Damen

Am Freitag waren bei der zweiten Liveshow der Dancing Stars die Promi-Damen an der Reihe. Diese ritterten an der Seite ihrer Profis bei den Solotänzen um Punkte, die Promi-Herren fegten beim Gruppentanz über das Parkett.

Um dem Publikum Gelegenheit zu geben, alle Kandidaten besser kennenzulernen, musste auch diesmal keines der Paare die Show verlassen.

Dancing Stars: 30 Punkte für Ana Milva Gomes

Am besten schnitt Freitagabend Musicaldarstellerin Ana Milva Gomes ab, die mit ihrem Partner Thomas Kraml 30 Punkte einfuhr. Monica Weinzettl kam mit Florian Gschaider auf 25 Zähler, Riem Higazi und Profi Dimitar Stefanin erhielten 22 Punkte.

Weniger gut benotet wurden Ex-Skirennläuferin Niki Hosp mit Willi Gabalier (18) sowie Wetter-Fee Eser Ari-Akbaba und Danilo Campisi (16).