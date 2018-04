Wir verlosen Tickets für Dancer against Cancer 2018. - © Andreas Tischer - andreastischler.com

Am Samstag, den 14. April 2018, findet zum 12. Mal der Frühlingsball „Dancer against Cancer“ in der Hofburg Vienna zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Wien statt. Wir verlosen 2×2 Tickets.