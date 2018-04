Der Installateur wurde in Wien-Döbling mit einer Waffe bedroht. - © bilderbox.com/APA (Sujet)

Am Dienstagvormittag bedrohte ein 31-Jähriger einen Installateur in Wien-Döbling mit einer Pistole, weil er dachte, der im Haus arbeitende Mann hätte ihm das Gas in seiner Wohnung abgedreht. Außerdem versuchte er dem Opfer einen Kopfstoß zu versetzen.