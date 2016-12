Dachstuhlbrand im Bezirk Gänserndorf: Acht Feuerwehren im Einsatz

Acht Feuerwehren sind in der Nacht auf Donnerstag bei einem Dachstuhlbrand in einer Kfz-Werkstätte in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) im Einsatz gestanden. Das Feuer war vermutlich im Heizraum ausgebrochen und hatte sich auf den Dachboden und in Folge auf den Dachstuhl ausgebreitet, berichtete die FF. Nachbarn hatten gegen 1:00 Uhr den Funkenflug bemerkt und die Hilfskräfte verständigt.

Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren im Einsatz. Nach einer Stunde konnte “Brand aus” gegeben werden. Der Schaden am Gebäude in der Katastralgemeinde Gösting hielt sich nach Angaben der Feuerwehr in Grenzen.

(APA, Red.)