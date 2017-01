Da Mundl und die Reblaus

Denn anstatt Gardemädchen, Blasmusik und Tschinellen gab’s diesmal einen kleinen, aber feinen Live-Auftritt vom Jubilar persönlich. Und der 86-Jährige sang in Begleitung von Kontragitarrist Rudi Koschelu drei Wiener Lieder. „Die Reblaus hab’ ich mich ja sehr, sehr lange nicht singen getraut, weil ich den Hans Moser so verehr’. Irgendwann hab’ ich es dann aber doch gewagt“, gestand der 86-jährige Publikumsliebling, der an diesem Abend auch mit der Ehrenmitgliedschaft des Österreichischen Theaterclubs überrascht wurde.

Martha Merkatz, Klaus Rott, Liliana Nelska, Peter Coeln, Bruno Thost u.v.m. applaudierten.