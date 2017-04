Costa Kreuzfahrten: Direktflüge von Wien nach Genua

Die italienische Traditionsreederei Costa Kreuzfahrten bietet zwischen April und Oktober 2017 Fly & Cruise Pakete für Gäste der Costa Diadema an. Die Direktflüge von Wien nach Genua werden mit der spanischen Fluggesellschaft Volotea durchgeführt. Für den Transfer vom Airport Genua zum Hafen von Savona, wo die Kreuzfahrten mit der Costa Diadema starten, steht den Gästen ein exklusiver Shuttle zur Verfügung. Der Flug V7 1677 startet ab dem 08. April jeden Samstag in Wien um 13.00 Uhr und landet in Genua um 14.45 Uhr. Der Rückflug V7 1676 erfolgt jeweils samstags um 10.50 Uhr ab Genua mit Landung in Wien um 12.20 Uhr. Volotea wurde für ihre Sicherheit und Qualität im vergangenen Jahr mit der renommierten IOSA-Zertifizierung ausgezeichnet.

Die Costa Diadema macht sich an zahlreichen Terminen zwischen April und Oktober von Savona aus zu siebentägigen Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer auf. Reizvolle Destinationen wie Marseille in Frankreich, das spanische Barcelona, die Baleareninsel Mallorca sowie Rom und je nach Abfahrtstermin Florenz oder Sardinien in Italien stehen auf dem Routenplan.