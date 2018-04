Cosplay, Comics, Superhelden und Star Wars bei der Vienna Comix 2018 in Wien

Am Samstag und Sonntag wird der größte Fan-Event Österreichs einmal mehr sowohl Showstage für zahlreiche Cosplayer, Szene-Treffpunkt wie auch Shopping-Mekka. Neben zahlreichen Stargästen, unter anderem etwa Nicolas Keramidas (Zeichner “Mickey’s Craziest Adventures”, Frankreich), Nicolas Tabary (Zeichner “Isnogud”, Frankreich), Paola Antista (Graphic Novel “Katzen!”, Italien) und Giovanni Rigano (Graphic Novel “Monster Allergy”, Italien) wird auch der höchst dotierte Comicpreis in Österreich, der COMIX Character Award, verleihen. Großes Highlight auch in diesem Jahr – sofern das Wetter natürlich mitspielt – ist das Outdoor-Cosplay-Fotoshooting vor der MGC-Halle am Sonntag um 13 Uhr.

Infos zur Veranstaltung

Vienna Comix 2018

Wann: 7. und 8. April 2018, Samstag 12 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 16 Uhr

Wo: MGC-Halle, Modecenterstraße 22, 1030 Wien

Tickets: 8 Euro, 2 Tage 10 Euro, Kinder frei

Link zur Homepage

