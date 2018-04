cosmos Mann Messe erstmals in Wien

Von 4.-6. Mai veranstaltet die luna gmbh erstmals die Lifestyle Messe comos Mann in der MGC Messe Wien. Bei diesem einzigartigen Format wird die gesamte Vielfalt der Männerwelt auf 1.700 Quadratmetern zusammengefasst. Mit der Man’s World Messe als Vorbild, die sich bereits in Hamburg und Zürich großer Beliebtheit erfreut, startet die österreichische Version unter dem Namen cosmos Mann. Dabei können die Besucher ein abwechslungsreiches Wochenende erwarten, das vor allem Männerherzen höher schlagen lässt.

Volles Programm

Bekannte Marken und Macher präsentieren neueste Trends, Produkte und Dienstleistungen in den unterschiedlichsten Bereichen. Am somit größten Marktplatz für den Mann in Österreich, kann man alles in Bezug auf Autos, Kulinarik, Barbecue, Action und einiges mehr kennenlernen und ausprobieren. Mit der Afterwork Kick Off Party am Freitag soll bereits ein gelungener Auftakt sichergestellt werden. Diverse Programmpunkte und Gewinnspiele begleiten die Besucher durch das gesamte Wochenende. Für große Abwechslung sorgen unter anderem eine Grillvorführung, eine eGaming Challenge sowie eine Friseur-Show der anderen Art.

