COSMIC Space Disco feiert 10. Geburtstag

10 Jahre ist es jetzt her, seitdem die ersten Cosmic Space Disco stattgefunden hat. Einige von euch waren bei den Anfängen mit dabei, andere sind im Lauf der Zeit dazu gestoßen und vieles ist seitdem passiert. Es gab ausschweifende Partys in legendären Clubs wie dem Planetarium, der alten Pratersauna oder der Kantine und an Orten, in denen wir noch immer gerne feiern, wie dem WUK oder der grellen Forelle. Zahlreiche internationale und nationale Artists sind gemeinsam auf der Bühne gestanden und aus flüchtigen Bekanntschaften wurden teilweise langjährige Freundschaften. Viele schöne Erinnerungen sind mit dieser Zeit verbunden, es wurden unzählige Stunden und Nächte durchgetanzt und an die besten Momente können wir uns vielleicht gar nicht erinnern ;-)

Wir sagen DANKE für 10 wunderbare Jahre, unglaublich schöne Momente und viele extrem tolle Partys. Ohne euch wäre das alles so nicht möglich gewesen! Grund genug eine Party zu schmeißen, wie es sie vielleicht noch nie gegeben hat. Auf jeden Fall haben wir uns einiges überlegt um dieses Jubiläum gebührend mit euch zu feiern.

Als besonderen Höhepunkt des Abends freuen wir uns, Raja Ram in Wien begrüßen zu dürfen. Gary Rothfiled aka Raja Ram ist nicht nur Gründer des Musikprojekts 1200 Micrograms, Mitbegründer von Sphongle und Labelchef von TIP Records, sondern auch einer der schillerndsten Persönlichkeiten in der Welt des Psytrance und der Hippie-Bewegung. Nach ausgedehnten Weltreisen und dem Musik-Studium in Australien sowie New York gründete er die psychedelic Rockband Quintessence mit der er schon auf den ersten beiden Glastonbury Festivals auftrat. Als einer der ersten Musiker überhaupt nahm er schon Anfang der 90er Jahre Psytrance-Platten auf und war damit stilprägend für diese Musikrichtung und viele Interpreten. Seit vielen Jahren ist es ausgesprochen schwierig eines der wenigen und sehr gefragten Tour-Dates von Raja Ram zu bekommen. Umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt endlich geklappt hat und er zum zweiten Mal überhaupt nach Wien kommt um eines seiner legendären Live-sets zu spielen. Und als wäre das nicht schon genug Grund zur Freude, reist Raja Ram in Begleitung von DJ Lucas, der ebenfalls zu einem der gefragtesten Acts von TIP Records gehört.

Außerdem präsentiert uns Ritmo von Iono Music sein neues und bisher unveröffentlichtes Album und wir haben einige langjährige Freunde und Kollegen eingeladen gemeinsam zu spielen. Für fetten Sound sorgen ALEZZARO, ARTYFICIAL, RIFF RUFF, KAJOLA, PHL LOCKER und SEREX.

Getanzt und gefeiert wird an diesem Abend auf über 1500m²! Die riesige umgebaute Marx Project Halle bietet ausreichend Platz für Tanz, Schabernack und epische Feierei. Selten kann man so ein unbeschwertes freies Feeling beim Tanzen auch Indoor und mitten in der Stadt genießen. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abriss mit euch!

//// SPACE STAGE ////

– progressive psy, fullon, psytrance –

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

RAJA RAM (T.I.P Records |UK)

SHPONGLE DJ-Set by Raja Ram (Twisted Records |UK)

RITMO – Exclusive Album RELEASE (Iono Music |Israel)

DJ LUCAS (T.I.P Records |UK)

** COSMIC – ALL STARS SET **

ALEZZARO (Iono Music | AUT)

ARTYFICIAL (FLOW EV Records| AUT)

RIFF RUFF (24/7 Records| AUT)

KAJOLA (Soundlab Pirates | AUT)

PHIL LOCKER (FLOW EV Records| AUT)

SEREX (Soundlab Pirates | AUT)

//// DEKO & VISUAL AMUSEMENT ////

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Visuals by EL GEKO – 25 years of psychedelic visual madness

Deko by MAE & MOA – https://www.facebook.com/Maemoadeco/

//// DJ WORKSHOP ////

– learn how to DJ and mix –

// 19:00 – 21:00 ???? //

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Facts:

Start: Sonntag, 16.April 2017, ab 21:00 Uhr

Ort: MARX PROJECT Eventlocation // Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Tickets:

Vorverkauf (limitiert) ab 25.03.2017

€ 18,00 (+ VVK-Gebühr) @

// ABENDKASSA //

AK Ticket: € 20,00 <23:00> € 22,00

Kein Eintritt unter 18 Jahren !!!! (Keine Ausnahme, Ausweiskontrolle)