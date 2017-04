Cooling-off-Phase für scheidende Regierungsmitglieder für Häupl denkbar

Temporäres Berufsverbot nach Politkarriere für Häupl aber nur als bundeseinheitliche Regelung denkbar - © APA

Der Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) kann sich eine Cooling-off-Phase – also ein temporäres Berufsverbot für ausgeschiedene Regierungsmitglieder – vorstellen. “Man sollte das diskutieren”, sagte er am Freitag in der Fragestunde des Gemeinderats.