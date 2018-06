Cocktails in Omu’s Schanigarten

Genussreiche und laue Sommerabende verbringen die Gäste im gemütlichen Schanigarten der Omu Bar direkt beim Schottentor. Denn hier mixt das Team trendige Drinks wie Rosamico, Shades of earl grey oder Honeymoon „Unser Schanigarten ist ideal zum Chillen nach der Arbeit oder zum Vorglühen der Party-Nacht“, weiß Inhaberin Sabrina Royer. Mit der Happy Hour von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr kommt man in den Genuss von herrlichen Long Drinks zum Special Price. Viele weitere erfirschende Drinks kissed by an Omu findet man auf der sommerlichen Karte.

Das Omu ist eine gediegene Bar mit Chill-Faktor und bietet ausgefallene „signature cocktails“ aber auch preiswerte „classic cocktails kissed by an Omu“ – also mit einem lustig, frechen Twist wie zum Beispiel „tom collin’s scharfe Schwester“ mit Ingwer! Auch für After Work Events, Firmen- oder Geburtstagsfeiern bietet die einzigartige Location das perfekte Setting. Leckere small eats im Tapas Style gibt es für Gruppen und Events auf Vorbestellung.