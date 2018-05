Co-Working-Netzwerk Talent Garden eröffnet Standort in Wien

Der neue Standort in Wien von Talent Garden (TAG) soll im Spätherbst eröffnen. - © pixabay

Das Co-Working-Netzwerk Talent Garden (TAG) wurde 2011 in Italien gegründet. In Zusammenarbeit mit Startup300 und Förderungen der Wirtschaftsagentur Wien, wird ein zweiter Anlauf gestartet und ein Standort in Wien, in der Liechtensteinstraße, eröffnet. Dieser soll ca. 500 neue Arbeitsplätze schaffen.