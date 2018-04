Club komplett überfüllt: Auftritt von Kult-DJ Gigi D’Agostino im Bollwerk Wien sorgt für Polizeieinsatz

Am Freitag trat der italienische Kult-DJ Gigi D’Agostino im Bollwerk Wien in der Wagramer Straße auf. Viele Fans des 50-Jährigen reisten zum Event an, somit war der Club in der Donaustadt komplett überfüllt.

Tumultartige Szenen: Polizeieinsatz wegen stark überfülltem Bollwerk

Gegen 00.30 wurde die Polizei aufgrund der starken Überfüllung alarmiert, da es im Eingangsbereich zu tumultartigen Szenen kam: Rund 200 weitere Personen versuchten, in das Lokal zu gelangen.

Insgesamt vier Funkwagenbesatzungen des Stadtpolizeikommandos Donaustadt sowie zwei Gruppen Bereitschaftseinheit (insgesamt rund 20 Beamte) waren nötig, um die Situation zu beruhigen. Es kam zu zwei Anzeigen wegen Körperverletzungen sowie zu mehreren Verwaltungsübertretungen.