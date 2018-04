“CityWave”: Surferparadies auch heuer bei der SCS

Auch heuer können Anfänger und Profis ihr Glück versuchen. - © Stefan Knittel

Auch diesen Sommer verwandelt sich die Shopping City Süd mit der “CityWave” in ein Surfparadies. Das “Soft Opening” mit reduzierten Öffnungszeiten ist am 19. Mai. Der reguläre Betrieb findet am 1. Juni statt.