City-Chef Figl fordert Wohnraum für Nachfolger des Glaspalasts

Der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl (ÖVP), fordert die Schaffung von Wohnraum im Nachfolgeprojekt für den Wiener “Glaspalast”. Es gebe einen aufrechten Beschluss der Bezirksvertretung vom 24. Februar 2016 zur Schaffung von Wohnraum im Objekt Rathausstraße 1, adressierte der City-Chef am Donnerstag an die Buwog Group als neue Eigentümerin.

Da die Buwog über die Gestaltung des Neubaus noch entscheiden will und somit nicht klar ist, ob die ursprünglichen Architekturpläne übernommen werden, will Figl die Verantwortlichen in den Bauausschuss des Bezirks einladen. Dort sollen die Projektbetreiber ihre Vorhaben präsentieren, so der Bezirksvorsteher in einer schriftlichen Stellungnahme.

(APA, Red.)