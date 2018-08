"City-Beach-Guide": Geheimtipps für den Last-Minute Kurzurlaub

Wer kennt das Gefühl nach dem Urlaub nicht? Der Alltagsstress holt einen viel zu schnell ein und man würde am liebsten noch einmal kurz abschalten können. Checkfelix hat nun ein paar passende Reiseziele gefunden, um sich noch einmal eine kurze Auszeit zu gönnen.

City-Beach-Feeling am Weißen See in Berlin

Der erste Tipp führt uns nach Berlin, genauer gesagt zum Weißen See. Dieser befindet sich im Stadtteil Pankow und durch den umliegenden Park, sowie einer Cocktailbar und einem künstlichen Sandstrand bietet sich der Weiße See perfekt an, um das Standfeeling mitten in der Stadt zu erlangen.