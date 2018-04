Cirque du Soleil kommt 2019 nach Wien

Die Show sei “eine erstaunliche Reise der Menschheit von ihren Anfängen bis in die Gegenwart” und habe “weltweit bereits mehr als fünf Millionen Zuschauer begeistert”, hieß es am Montag in einer Aussendung. Die Zelte werden von 12. März bis 7. April 2019 in Wien-Neumarx aufgeschlagen.

Der Werdegang der Evolution

Die von Robert Lepage inszenierte Show hatte 2010 in Montreal Premiere und bezieht sich “auf Symbole, Naturerscheinungen, Stammesabzeichen und Metaphern”: “‘Totem’ schildert die Evolutionsgeschichte mit den speziellen Ausdrucksmitteln des Cirque du Soleil, von den amphibischen Ursprüngen bis zur Verwirklichung des Traums vom Fliegen. Das Motiv der Schildkröte taucht immer wieder auf, so auch in Form einer Insel als Zentrum des Geschehens. Dort vollzieht sich ein Wechselspiel zeitloser Mystik in einer Welt voller Dynamik und Transformation.”

Vorverkauf ab 18. April

46 Akrobaten, Darstellern und Musikern aus 27 Ländern sowie weitere 70 Techniker und Mitarbeiter hinter den Kulissen sind an der Show beteiligt. Der allgemeine Vorverkaufsstart (u.a. bei oeticket und wien-ticket) ist am kommenden Mittwoch (18. April).

Laut eigenen Angaben hatte das kanadische Unternehmen bisher mehr als 190 Millionen Zuschauer in nahezu 450 Städten in 60 Ländern. Die Cirque du Soleil Entertainment Group hat derzeit mehr als 4.000 Angestellte, darunter 1.400 Artisten aus fast 50 Ländern.