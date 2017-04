Christus-Statue aus Pfarrkirche Aspern gestohlen

Ein bisher unbekannter Täter hat zu Ostern in der Pfarrkirche Aspern in Wien eine 55 Zentimeter hohe Statue von Christus dem Auferstandenen mitgehen lassen. Der Diebstahl wurde nach Angaben der Polizei vom Dienstag vermutlich am 17. April begangen.

Der Wert der Statue ist den Angaben zufolge zwar nicht bekannt. Da der Diebstahl an einem Ort der Religionsausübung begangen wurde, werde er laut Gesetz als schwer gewertet, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Das Bundeskriminalamt hat auf seiner Website ein Bild der Statue veröffentlicht und bittet um Hinweise.

(APA, Red.)