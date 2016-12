Christbaum-Entsorgung: Sammelstellen ab 27. Dezember 2016 in ganz Wien

Darüber hinaus können Christbäume natürlich auch auf den Wiener Mistplätzen abgegeben werden. Die ausgedienten Christbäume werden thermisch verwertet, aus ihnen entsteht in weiterer Folge Fernwärme. Erstmals gesammelt wurden die Christbäume nach Weihnachten 1990, damals standen 220 Sammelstellen zur Verfügung. Seit den Anfängen wurden bereits 10.500 Tonnen bzw. über 2,4 Millionen Christbäume abgegeben. Heuer gibt es bereits 519 öffentliche Christbaumsammelstellen in ganz Wien. Die MA 48 appelliert, Schmuck, Haken und Lametta vor der Abgabe zu entfernen.

Ab 27.12. sind – mit Ausnahme des 1. Bezirks – alle temporären Christbaumsammelstellen eingerichtet. Die Christbaumsammelstellen im 1. Bezirk stehen aufgrund des Silvesterpfades erst ab dem 2. Jänner zur Verfügung. Einmal richtig entsorgt, sorgen sie für behagliche Wärme oder bringen uns Licht in trüben Wintertagen. Die ausgedienten Weihnachtsbäume werden in Wien thermisch verwertet und so entsteht Strom und Fernwärme. Im letzten Jahr wurden 685 Tonnen bzw. 157.000 Stk. an Christbäumen an den temporären Sammelstellen abgegeben. Die daraus produzierte Energie (rund 1.700 MWh) reicht aus, um einen Monat lang etwa 960 Haushalte mit Strom und 2.200 Haushalte mit Fernwärme zu versorgen.

Wie jedes Jahr gibt es die nötigen Infos zu den Christbaumsammelstellen ab 27. Dezember am Misttelefon (01/546 48), auf der Homepage der MA 48, sowie im Online-Stadtplan (www.wien.gv.at/stadtplan) der Stadt Wien.