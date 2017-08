CHL: Vienna Capitals kassierten zum Auftakt nach Verlängerung Niederlage

Eine Niederlage kassierten die Vienna Capitals - © APA (Sujet)

Mit einer knappen Auswärtsniederlage sind die Vienna Capitals gegen den weißrussischen Meister Grodno in die Champions Hockey League gestartet. Der EBEL-Champion unterlag am Freitag 4:5 (2:1,1:1,1:2 – 0:1) nach Verlängerung, durfte sich dadurch in Gruppe C aber immerhin einen Punkt gutschreiben lassen.