Charts oder Klassiker: Ö3-Silent-Disco am 2. Dezember 2017 im Wiener WUK

Am Samstag, den 2. Dezember 2017, kann ab 23.00 Uhr im Wiener WUK abgerockt werden – Ö3-Silent-Disco sei Dank. Die Besucherinnen und Besucher erhalten beim Eingang Funkkopfhörer. Zwei DJs spielen gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Kanälen, zwischen denen man selbst am Kopfhörer wechseln kann.

Ö3-Silent-Disco: Charts oder Klassiker nach Wahl im WUK

So hört jeder Gast die Musik, auf die er gerade Lust hat – wählen kann man zwischen Charts und Klassikern. Und so schnell ging der Floor-Wechsel noch nie – einfach den kleinen Schalter am Kopfhörer betätigen und sofort in eine andere musikalische Welt abtauchen. Zwei Kanäle bieten damit eine große Party. Eine Hälfte der Gäste grölt zu „Livin‘ On A Prayer“ von Bon Jovi und die andere tanzt zu „Chained To The Rhythm“ von Katy Perry.

Ö3-Silent-Disco

WUK – Werkstätten- und Kulturhaus Wien

Währinger Straße 59, 1090 Wien

Samstag, 2. Dezember 2017

Beginn: 23.00 Uhr

Eintritt: € 12,00,-

Eintritt ab 18 Jahren