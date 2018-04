Charity Run in Wien feiert 5-jähriges Jubiläum

Zahlreiche Teilnehmer werden beim 5.Vienna Charity Run erwartet. - © Martin Grotter

Am 16.9.2018 feiert der Vienna Charity Run sein 5-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „… move to change“ werden Spenden für das Kinderhospiz Sterntalerhof im Burgenland gesammelt. Das Ziel beim Jubiläumslauf in Wien ist, die 100.000€-Marke an Gesamtspenden zu knacken. Es werden zahlreiche Teilnehmer erwartet.