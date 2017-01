Chaos in Wiener Frühverkehr: Enormer Stau nach Unfällen auf Nordbrücke

Drei Unfälle auf der offenbar eisglatten Nordbrücke über die Donau haben am Dienstag in der Früh für Chaos im Wiener Frühverkehr gesorgt. Wie der ÖAMTC mitteilte, reichte der Stau bereits bis zur rund drei Kilometer entfernten Lundenburger Gasse in Floridsdorf zurück. Autofahrern wurde empfohlen, über die Floridsdorfer Brücke auszuweichen.

Kilometerlanger Stau nach Unfällen auf der Nordbrücke

Zwei von drei Unfallstellen waren gegen 08.00 Uhr bereits geräumt, die Lage sollte sich aber innerhalb der nächsten 30 bis 40 Minuten noch nicht entspannen: “Im Bereich Donaufeld und Floridsdorf ist alles zu”, sagte ein ÖAMTC-Sprecher mit Blick auf die jenseits der Donau liegenden Stadtteile. Betroffen sei auch der Floridsdorfer Spitz, über den die Autofahrer auszuweichen versuchten. Bei den Unfällen dürfte es nur Blechschäden gegeben haben.

(APA/Red)