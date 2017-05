Champions Trophy: Das größte U10-Turnier der Welt im Süden Wiens

Nach Saisonschluss in den meisten Profiligen Europas stellt die Champions Trophy für zahlreiche Spitzenmannschaften der Welt einen Fixtermin im Kalender dar. Vom 16. bis 18. Juni werden sich beim größten U10-Fußballturnier der Welt unter anderem Atlético Madrid, Juventus Turin, Chelsea, Paris St. Germain, der FC Liverpool oder RB Leipzig in der Südstadt sowie in Wien die Ehre geben.

Aus Österreich entsenden die Wiener Großklubs Rapid und Austria sowie Meister Red Bull Salzburg und Gastgeber Admira Wacker ihre Nachwuchsmannschaften.

Champions Trophy: Österreichs Nachwuchs gegen internationale Topteams

“Es ist immer wieder toll, wenn wir uns mit unseren Mannschaften mit internationalen Topteams messen können – sowohl als Standortbestimmung, als auch als Saisonhighlight für unsere Jungs”, unterstreicht Willi Schuldes, Sportlicher Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs die Bedeutung des Turniers.

Auch Austrias Akademieleiter Ralf Muhr freut sich, dass sein Team dieses Jahr wieder dabei ist: “Das Teilnehmerfeld in diesem Jahr garantiert wieder anspruchsvollen und sehenswerten Fußball auf höchstem internationalem Spitzenniveau. Es ist Teil unserer Ausbildungsphilosophie, ständig den direkten Vergleich mit internationalen Topteams in allen Altersklassen zu suchen.”

128 Teams beim Finalturnier in Österreich

Insgesamt nahmen über 1.000 Vereine an den 40 Qualifikationsturnieren weltweit teil, die besten 128 Teams qualifizierten sich für die Finalrunde der Champions Trophy im Süden Wiens. Die Mannschaften nehmen teilweise weite Anreisen in Kauf, so kommt zum Beispiel erstmals auch ein Team aus China zum Turnier.

Die Auslosung findet am 6. Juni, um 10:00 Uhr, im Raiffeisen-Forum in Mödling statt. Fixiert ist bereits das Eröffnungsspiel, bei dem Titelverteidiger Benfica Lissabon auf Red Bull Salzburg treffen wird. Die zweite Partie am 16. Juni werden der FC Chelsea und die Admira bestreiten.