Cesàr Sampson rockt die SCS bei Wien

Der Musiker und Song Contest Teilnehmer Cesár Sampson tritt am Freitag, dem 7. September 2018 in der Shopping City Süd bei Wien auf.

Bühne frei für den Drittplatzierten des diesjährigen Eurovision Song Contests: Cesár Sampson; der österreichische Musiker ist am 7. September im Rahmen des VIP Shopping Wochenendes in der SCS zu Gast und performt ab 17 Uhr seine besten Songs am Water Plaza. Sein bekanntester Hit „Nobody but You“, mit dem er den 3. Platz im Eurovision Song Contest Finale 2018 erreichte, darf dabei natürlich nicht fehlen. Im Anschluss des Live Auftrittes dürfen sich Fans und Besucher über Autogramme und Selfies mit dem sympathischen Künstler freuen.