Cesár Sampson begeisterte bei Song Contest-Pre-Event in Amsterdam

Am Samstag, den 14. April 2018, war Österreichs Vertreter beim ESC, Cesár Sampson, zu Gast beim größten internationalen “Song Contest”-Pre-Event: “Eurovision in Concert” in Amsterdam.

Gemeinsam mit Künstlern aus insgesamt 32 ESC-Nationen – darunter die Schweiz, Frankreich, Bulgarien, Deutschland, Irland, Australien, Dänemark, die Niederlande, Malta, Finnland, Israel, Tschechien und Spanien – performte er vor rund 4.000 begeisterten Fans in der AFAS-LIVE-Arena seinen Song “Nobody but You”.

Cesár Sampson bei “Eurovision in Concert” in Amsterdam

Amsterdam war der abschließende Höhepunkt von Cesárs internationaler Promotiontour, die ihn Anfang April bereits nach London und nach Tel Aviv geführt hat. “Der Auftritt hier war ein weiterer Schritt in Richtung ‘Song Contest’ – und jeder Schritt dorthin bringt mich mehr in Stimmung. Es ist angenehm und schön, wenn unter den Künstlern eine gute Atmosphäre herrscht – und genau die haben wir”, so Sampson.

>> Alles zum ESC in Lissabon finden Sie in unserem Special