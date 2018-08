Cat Video Festival startet im Museumsquartier Wien

Dieses Festival lässt die Herzen höher schlagen. Am 25. August findet das bereits 6. Cat Video Festival Vienna statt. Zahlreiche entzückende Katzenvideos werden den Zuschauern im Museumsquartier Wien präsentiert.

Bereits zum sechsten Mal findet das Cat Video Festival Vienna statt. Dieses hat in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen. Am Samstag, den 25. August 2018 werden die Katzenvideo-Fans im Haupthof des Museumsquartiers ab 20:30 Uhr erwartet. Das vielfältige Programm beinhaltet verschiedene CATegories die in insgesamt 80 Videos gezeigt werden. Unter anderem gibt es Home- und Musikvideos.