Caritas und Pfarren öffen heuer so viele Wiener Wärmestuben wie noch nie

Die Caritas öffnet gemeinsam mit den Pfarren 24 Wärmestuben in Wien. - © APA (Sujet)

Die Caritas öffnet gemeinsam mit den Pfarren im heurigen Winter so viele Wärmestuben in Wien wie noch nie. Grund ist die stets steigende Nachfrage. Zur Verfügung stehen in dieser Saison 24 anstatt wie im Vorjahr 22 Orte, an denen armutsbetroffene Menschen tagsüber vor der Kälte Schutz finden und mit kostenlosem Essen und Getränken versorgt werden.