Caritas Pop Up-Store in Wien sammelt Winterkleidung für Bedürftige

Gerade bei den derzeit herrschenden eisigen Temperaturen eine höchst lobenswerte Aktion: Im “Caritas – Wir helfen.”-Pop Up-Store auf der Mariahilfer Straße 77 wurde eine schlichte, aber sehr hilfreiche Idee aufgegriffen: Winterkleidung wird hier gesammelt und kann von Bedürftigen mitgenommen werden. ”

Wer helfen will, kann Winterkleidung da lassen. Wem kalt ist und wer Winterkleidung braucht, kann sich etwas nehmen,” lautet das Prinzip. Aufgegriffen wurde die Idee in England, wo die Britin Fay Sibley in ihrem Heimatort Colchester in Essex einen derartigen Store ins Leben rief.