car2go wächst in Wien auf 138.000 Kunden

Der deutsche Carsharing-Anbieter car2go hat in Wien mittlerweile 138.000 Kunden, ein Plus von 18 Prozent im Jahresvergleich. Insgesamt wurden im Vorjahr 12,4 Millionen Kilometer in Österreich via car2go zurückgelegt, das sind um 25 Prozent mehr als noch ein Jahr davor, so car2go am Mittwoch.

Die Flotte des Tochterunternehmens der Daimler AG setzt sich aktuell aus 250 Mercedes-Benz A-Klassen, 50 Mercedes-Benz CLA, 50 Mercedes-Benz GLA sowie 350 smart fortwo zusammen. Wien zählt mit 97 Quadratkilometern zu den größten Geschäftsgebieten von car2go in Europa.